San Giovanni di Roma – Ciani (Demos): “Il nuovo centro per fragilità è un segnale di inclusione e solidarietà” (Di giovedì 22 settembre 2022) “C’è chi addita e filma i poveri per farsi pubblicità e fare polemiche senza senso e chi lavora per migliorare la vita di tutti, anche di chi è più in difficoltà. Oggi abbiamo visto l’importanza e il risultato del lavoro sinergico tra istituzioni rappresentate da persone appassionate e preparate” afferma il capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani. “Roma Capitale, l’Ospedale San Giovanni Addolorata, la Regione Lazio hanno ottenuto insieme un risultato importantissimo per i cittadini più fragili, per i senza fissa dimora in dimissione, vale a dire in uscita da un ricovero ma ancora bisognosi delle attenzioni di una convalescenza che per loro sarebbe stato impossibile vivere al riparo. Da oggi possono farlo, grazie al primo centro di accoglienza per le fragilità sociosanitarie ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) “C’è chi addita e filma i poveri per farsi pubblicità e fare polemiche senza senso e chi lavora per migliorare la vita di tutti, anche di chi è più in difficoltà. Oggi abbiamo visto l’importanza e il risultato del lavoro sinergico tra istituzioni rappresentate da persone appassionate e preparate” afferma il capogruppo capitolino diPaolo. “Capitale, l’Ospedale SanAddolorata, la Regione Lazio hanno ottenuto insieme un risultato importantissimo per i cittadini più fragili, per i senza fissa dimora in dimissione, vale a dire in uscita da un ricovero ma ancora bisognosi delle attenzioni di una convalescenza che per loro sarebbe stato impossibile vivere al riparo. Da oggi possono farlo, grazie al primodi accoglienza per lesociosanitarie ...

