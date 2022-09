Pallone d’oro per Vigorito. Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. Dopo i trionfi in campo, caccia alle vittorie in panchina (Di giovedì 22 settembre 2022) Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del Mondo Germania 2006, è il nuovo allenatore del Benevento. L’inizio balbettante di stagione è stato fatale al tecnico Caserta, inducendo il presidente giallorosso Oreste Vigorito ad un cambiamento radicale. Ancora una volta, Vigorito punta su di un campione del mondo: prima di Fabio Cannavaro era stato Pippo Inzaghi a condurre gli stregoni ad una strepitosa vittoria di campionato. I tifosi del Benevento, che hanno accolto con grande euforia l’arrivo del campione del mondo in panchina, sperano che Fabio Cannavaro possa ripetere l’impresa. Il potenziale del Benevento è enorme al punto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022), capitano dell’Italia campione del Mondo Germania 2006, è ildel. L’inizio balbettante di stagione è stato fatale al tecnico Caserta, inducendo il presidente giallorosso Orestead un cambiamento radicale. Ancora una volta,punta su di un campione del mondo: prima diera stato Pippo Inzaghi a condurre gli stregoni ad una strepitosa vittoria di campionato. I tifosi del, che hanno accolto con grande euforia l’arrivo del campione del mondo in, sperano chepossa ripetere l’impresa. Il potenziale delè enorme al punto ...

