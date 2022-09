(Di giovedì 22 settembre 2022) Esce oggi Parla bene, pensa bene, un dizionario di 50(da «agender» a «izione»), per capire finalmente di che cosa parliamo quando parliamo di LGBTQIA+. Nella prefazione, dell'attivista, la riflessione sulle espressionifobiche che tutti usiamo

santanaslam : Francesco Cicconetti veramente un bel ragazzo -

Vanity Fair Italia

... anche autore di una delle canzoni della serie, e, influencer transgender, tra i maggiori divulgatori LGBTQ+ attivi su Instagram), ma ai riverberi, alle rifrazioni identitarie, ...In Prisma , inoltre, vediamo un cameo di Achille Lauro , che ha scritto anche una canzone per la serie, e di. Prisma trama Prisma data di uscita Prisma trailer Prisma cast La ... Francesco Cicconetti, ragazzo trans: «Le parole violente Le ho usate anche io» Esce oggi Parla bene, pensa bene, un dizionario di 50 parole (da «agender» a «transizione»), per capire finalmente di che cosa parliamo quando parliamo di LGBTQIA+. Nella prefazione, dell'attivista Fr ...Bessegato conferma la lucidità dello sguardo sulla generazione Z, tra schermi verticali e fluidità di genere. Da oggi su Prime Video Dai creatori di SKAM Italia, Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, a ...