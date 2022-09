Elezioni | Conte | ' Renzi abbarbicato a privilegi da decenni' **

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Matteo"impersona il tipico politiconeidel politico ormai dae rischia di non confrontarsi con il Paese reale. Aveva di detto di dimettersi, di allontanarsi dalla politica è sempre lì, èneidella politica: viaggia in jet privati, va in Arabia Saudita, si fa pagare dai governi stranieri, declama il rinascimento saudita nonostante Khashoggi sia stato fatto a pezzi (c'è un processo di cui aspetteremo gli esiti)". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di Radio Capital della trasmissione 'The breakfast club'.

Mancano tre giorni allepolitiche, ed è proprio l'imminente voto degli italiani a mandare in affanno Enrico Letta . ... lasciando così a Giuseppeuna prateria sui temi della sinistra. Non ...... "L'assalto al segretario, dopo le, sarebbe inutile e deleterio. Ciò che serve ad un ... E tra una piazza e l'altra,si concede il lusso di umiliare il partigiano Letta, appropriandosi di ... Il programma elettorale di M5S: 12 domande a Giuseppe Conte Per porre fine al conflitto in Ucraina, "bisogna cercare di perseguire a tutti i costi un negoziato di pace, non possiamo pensare di conseguire una vittoria militare". Lo ha detto il leader del M5s, G ...“Lo dico chiaramente: il Reddito l’ho creato io, e io lo difendo in prima linea. Queste elezioni politiche sono a tutti gl effetti un referendum sul reddito di cittadinanza. Da una parte abbiamo la de ...