Belen, Antonino Spinalbese fa scattare la censura al GF Vip: “Io scappavo di casa” (Di giovedì 22 settembre 2022) Se l’anno scorso abbiamo visto Gianmaria Antinolfi, quest’anno la quota ex fidanzati di Belen Rodriguez al GF Vip è ricoperta da Antonino Spinalbese. Senza girarci troppo intorno, il 27enne è entrato nella casa di Cinecittà esclusivamente per la sua storia con la showgirl argentina. Secondo i rumor Belen avrebbe messo in guardia Antonino e gli avrebbe chiesto di non parlare di lei, ma è inevitabile che questo accada. Ieri sera infatti Charlie Gnocchi ha chiesto al coinquilino come mai è finita la relazione con la Rodriguez. Spinalbese ha iniziato a parlare, ma quando ha detto che ‘se ne andava di casa’ la regia ha subito cambiato stanza. Belen, le rivelazioni di Antonino: “Doveva andare così”. “C’erano i fotografi, i ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022) Se l’anno scorso abbiamo visto Gianmaria Antinolfi, quest’anno la quota ex fidanzati diRodriguez al GF Vip è ricoperta da. Senza girarci troppo intorno, il 27enne è entrato nelladi Cinecittà esclusivamente per la sua storia con la showgirl argentina. Secondo i rumoravrebbe messo in guardiae gli avrebbe chiesto di non parlare di lei, ma è inevitabile che questo accada. Ieri sera infatti Charlie Gnocchi ha chiesto al coinquilino come mai è finita la relazione con la Rodriguez.ha iniziato a parlare, ma quando ha detto che ‘se ne andava di’ la regia ha subito cambiato stanza., le rivelazioni di: “Doveva andare così”. “C’erano i fotografi, i ...

