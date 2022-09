(Di mercoledì 21 settembre 2022) Idella stazione di Roccarainola, in provincia di Napoli, hanno denunciato per violazione di sepolcro tre persone, tutti impiegati come lavoratori di pubblica utilità presso il comune locale. Come riportato da...

Rimuovere una salma per sistemarne un'altra dietro compenso: è una delle ipotesi formulata dagli investigatori che stanno indagando suiLsu di Roccarainola , in provincia di Napoli, sorpresi dai carabinieri mentre stavano riesumando un cadavere nel cimitero comunale durante l'orario di chiusura al pubblico. Gli inquirenti, ...Da accertamenti i carabinieri hanno appurato che iL. S. U. percepivano anche il reddito di cittadinanza e per questo reato saranno segnalati all'Inps. ... Riesumano tre cadaveri al cimitero: scoperti dai carabinieri I carabinieri della stazione di Roccarainola, in provincia di Napoli, hanno denunciato per violazione di sepolcro tre persone, tutti impiegati come lavoratori di pubblica utilità presso il comune loca ...Rimuovere una salma per sistemarne un'altra dietro compenso: è una delle ipotesi formulata dagli investigatori che stanno indagando sui tre Lsu di Roccarainola, in provincia di ...