Maltempo | la fidanzata di Andrea | ti aspetterò per sempre

"Ti ho fatto attendere tante volte, ma adesso sono io ad aspettare te e non dovrai avere fretta, perché io ti aspetterò per sempre": sono le parole di Emma, la fidanzata di Andrea Tisba, il 25enne di di Pianello di Ostra morto insieme al padre Giuseppe, di 65 anni, nell'alluvione che ha colpito le Marche. "Mio figlio e mio marito sono morti come topi dentro quel garage". Adriana Pianelli non si dà pace mentre ci mostra la foto sorridente di Andrea, 25 anni compiuti una settimana fa, assieme alla fidanzata.