“Lobotka come Iniesta”: paragone illustre, svelato il motivo! (Di mercoledì 21 settembre 2022) La stagione del Napoli è iniziata in modo a dir poco esaltante, con numerosi risultati positivi e il primato – tanto in Serie A quanto nel proprio girone di Champions League – difeso fino alla prima sosta. Una delle chiavi di questa grande partenza è certamente il reparto di centrocampo, collaudato come meglio non si potrebbe da Luciano Spalletti. La fisicità di Anguissa, l’equilibrio di Lobotka e l’estro di Zielinski sono stati la chiave di diverse partite, su tutte la grande vittoria sul Liverpool all’esordio in Europa. FOTO: Getty – Lobotka NapoliIl tecnico toscano ha saputo valorizzare al meglio proprio Lobotka, che prima del suo arrivo sembrava un oggetto misterioso. La grande ascesa dello slovacco è stata riconosciuta anche da Riccardo Cucchi, giornalista RAI, che è intervenuto a “1 Football Club”, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) La stagione del Napoli è iniziata in modo a dir poco esaltante, con numerosi risultati positivi e il primato – tanto in Serie A quanto nel proprio girone di Champions League – difeso fino alla prima sosta. Una delle chiavi di questa grande partenza è certamente il reparto di centrocampo, collaudatomeglio non si potrebbe da Luciano Spalletti. La fisicità di Anguissa, l’equilibrio die l’estro di Zielinski sono stati la chiave di diverse partite, su tutte la grande vittoria sul Liverpool all’esordio in Europa. FOTO: Getty –NapoliIl tecnico toscano ha saputo valorizzare al meglio proprio, che prima del suo arrivo sembrava un oggetto misterioso. La grande ascesa dello slovacco è stata riconosciuta anche da Riccardo Cucchi, giornalista RAI, che è intervenuto a “1 Football Club”, ...

leckeburdofiest : @DeriylD @hibericus77 @Jacopo01554667 @SerieA @sscnapoli Interessante come una singola partita basti a formulare gi… - MattBest__ : RT @aeroportodiorly: messi, intervistato da dazn, ha espresso la sua stima per LOBOTKA... CHISSÀ COME MAI NON BENNACER... O TONALI... ?????? h… - Lewis_ll1 : @FrisbeeGoat Ma vedi un po' come stai fumando per andare a trovare l'unico grande errore (non per colpe sue) di Lob… - Lewis_ll1 : @Vicidominus Ma vedi un po' come sta fumando per andare a trovare l'unico grande errore (non per colpe sue) di Lobo… - Pez91974786 : RT @aeroportodiorly: messi, intervistato da dazn, ha espresso la sua stima per LOBOTKA... CHISSÀ COME MAI NON BENNACER... O TONALI... ?????? h… -