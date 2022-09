LIVE Musetti-Korda 1-2, ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti sul Campo Centrale! (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Errore in uscita dal servizio del toscano che tenta l’approccio a rete. Ad-40 ROVESCIO CLAMOROSO IN CONTROPIEDE DI Musetti! 40-40 CHE PALLA CORTA DI Musetti! Provvidenziale scelta del carrarese. 40-AD PRIMA PALLA BREAK DEL MATCH PER Korda! 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI ANCHE NEL GAME DI Musetti 40-30 SMASH VINCENTE DI Korda! Gran punto costruito dall’americano che mette alle corde l’azzurro. 40-15 Servizio e palla corta di Musetti. 30-15 Minacciosa risposta di rovescio dell’americano. 30-0 Errore in risposta di Korda. 15-0 Buona diagonale vinta da Musetti. 1-2 Buon inizio al servizio di Korda. 40-30 Ace del #49 al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Errore in uscita dal servizio del toscano che tenta l’approccio a rete. Ad-40 ROVESCIO CLAMOROSO IN CONTROPIEDE DI! 40-40 CHE PALLA CORTA DI! Provvidenziale scelta del carrarese. 40-AD PRIMA PALLA BREAK DEL MATCH PER! 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI ANCHE NEL GAME DI40-30 SMASH VINCENTE DI! Gran punto costruito dalche mette alle corde l’azzurro. 40-15 Servizio e palla corta di. 30-15 Minacciosa risposta di rovescio del. 30-0 Errore in risposta di. 15-0 Buona diagonale vinta da. 1-2 Buon inizio al servizio di. 40-30 Ace del #49 al ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Metz 2022 - Lorenzo Musetti fa il suo debutto in Francia dopo la vittoria in Coppa Davis su Born… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #ottavi #finale #2022: - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giovane talento americano - #Musetti-Korda… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Gaston ???? vs Korda ????, primo turno del torneo ATP 250 di Metz: chi vince affronta Lorenzo Musetti! - solounastella : RT @lorenzofares: Ultimo giorno di #CoppaDavis a Bologna: alle 15 vi racconto live su SuperTennix ITA ???? vs SWE ???? Ci basta una vittoria pe… -