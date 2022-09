LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento degli azzurri! Australia provvisoriamente in testa (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’ITALIA 8.21 Terzo posto per il Belgio al traguardo alle spalle di Australia e Francia. 35’36” ad 1’11” dai padroni di casa. 8.19 La prova del terzetto donne dell’Australia si conferma di ottima qualità, anche la Danimarca perde qualcosa all’intermedio. 8.18 TOCCA AGLI azzurri! Al via un terzetto fortissimo con Filippo Ganna, Matteo Sobrero ed Edoardo Affini. FORZA RAGAZZI! 8.16 La Francia non riesce a superare l’Australia! Secondo posto per il Team transalpino che ha perso nella frazione femminile. 34’45” per loro a 20” di distanza dai padroni di casa. 8.15 Inizia l’ultimo blocco, quello delle favorite. Si parte con il terzetto uomini della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’ITALIA 8.21 Terzo posto per il Belgio al traguardo alle spalle die Francia. 35’36” ad 1’11” dai padroni di casa. 8.19 La prova del terzetto donne dell’si conferma di ottima qualità, anche la Danimarca perde qualcosa all’intermedio. 8.18 TOCCA AGLIAl via un terzetto fortissimo con Filippo Ganna, Matteo Sobrero ed Edoardo Affini. FORZA RAGAZZI! 8.16 La Francia non riesce a superare l’! Secondo posto per iltransalpino che ha perso nella frazione femminile. 34’45” per loro a 20” di distanza dai padroni di casa. 8.15 Inizia l’ultimo blocco, quello delle favorite. Si parte con il terzetto uomini della ...

