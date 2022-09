Draghi all’Onu: «La responsabilità della guerra è tutta della Russia. Avanti con le sanzioni» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel suo ultimo discorso da premier, ha affermato che l’Europa «deve imporre un tetto al prezzo delle importazioni di gas» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel suo ultimo discorso da premier, ha affermato che l’Europa «deve imporre un tetto al prezzo delle importazioni di gas»

Agenzia_Ansa : Draghi all'Assemblea dell'Onu: 'i referendum russi sono un'altra violazione del diritto internazionale'. Il premier… - LaStampa : Il discorso di Draghi all’Onu: “Condanniamo con fermezza le nuove violazioni di Putin” - SkyTG24 : Draghi all’Onu: “Fermi contro Putin, Italia resterà con Ue e Nato” - MimodiCreta : RT @NoisiamoAnon: Per non dimenticare cosa disse Trump in quel covo di serpi... tenetelo a mente quando parlerà Draghi ALL'ONU! https://t.c… - CremaschiG : Il discorso di #Draghi all’#ONU è il peggiore mai fatto da un nostro capo di governo Violento #guerrafondaio fino… -