"Atomica? Non solo Putin..." Caracciolo spiazza Gruber: cosa sa l'esperto

"È una mossa disperata". Così Lucio Caracciolo legge l'ordine del presidente russo Vladimir Putin alla mobilitazione parziale (le proteste di piazza hanno portato a un'ondata di arresti nel solo pomeriggio di oggi) oltre la minaccia di ricorrere a tutti i mezzi per difendere la Russia, compresa l'arma nucleare, e la necessità di indire i referendum nelle regioni occupate in Ucraina. Ospite del talk politico "Otto e Mezzo" su LA7, mercoledì 21 settembre, il direttore della scuola e della rivista Limes è stato lapidario: "E' segno di disperazione". Poi ha spiegato: "Putin ha detto che entro la fine del mese annette 4 regioni dell'Ucraina e questo vuol dire che chiunque entra lì, entra in territorio russo con tutte le conseguenze del caso. In secondo luogo ha chiamato 300mila riservisti: non saranno pronti subito, devono ..."

