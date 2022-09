Stellantis | Mirafiori diventerà l’hub di economia circolare del gruppo Ancora ignoto l’investimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) A, storico stabilimento torinese, nascerà il principale hub didia guida francese e con sede fiscale in Olanda sorto dall’unione tra Fca e Psa. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato Carlos Tavares in visita a Torino. L’impianto sarà inaugurato nel 2023 e garantirà modelli di produzione e consumo sostenibile. Lo stabilimento inizierà a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. L’obiettivo è quello di espandersi ulteriormente a livello globale. La giornata di Tavares è stata particolare, ha incontrato lavoratori, istituzioni e poi giornalisti ma non le organizzazioni sindacali. Il risultato è che di cifre sugli investimenti, per ora, ...