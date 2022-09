Mourinho e Sarri squalificati per una giornata. Di Maria salta due turni

calciomercatoit : ?? Stangata #Juventus, due giornate di squalifica a #DiMaria. Una sola giornata a #Mourinho - MartaDj1 : RT @CorSport: #Mourinho e #Sarri squalificati per una giornata. #DiMaria salta due turni ?? - radiosei : La decisione del Giudice Sportivo ???? - fantapazzcom : Giudice sportivo: le decisioni su Di Maria, Brozovic, Mourinho e Sarri - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Giudice Sportivo: due giornate a Di Maria, salta anche #Milan-#Juve. Stop Brozovic e Sarri, un turno a Mourinho -

non potrà quindi seguire Inter - Roma in panchina il prossimo 1° ottobre a San Siro. Nel ... Un turno di squalifica anche a Maurizio, ammonito durante Cremonese - Lazio. Trattandosi ...Un turno di stop per José, reo di essere entrato in campo durante Roma - Atalanta, fermati anche Marcelo Brozovic e Maurizio(entrambi ammoniti, erano diffidati). B) DECISIONI DEL ...L'argentino della Juventus salterà due partite dopo l'espulsione rimediata con il Monza MILANO (ITALPRESS) - Il giudice sportivo della Lega di ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle partite dell'ultimo turno disputato nel campionato di Serie A: Mourinho e Sarri sono stati squalificati per una giornata, Di Maria invece ...