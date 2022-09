Milano-Cortina | Morelli | ' via libera a potenziamento Tangenziale est per S Giulia'

(Di martedì 20 settembre 2022), 20 set. (Adnkronos) - "Con estremo piacere ho annunciato oggi l'ok alla realizzazione di un allargamento dellaest di(in carreggiata sud, direzione Bologna) che la renda a 4 corsie nel tratto compreso tra lo svincolo di viale Forlanini e quello di via Mecenate/Santa". Lo afferma Alessandro, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità, aggiungendo che "si tratta di un'opera molto attesa che diventerà realtà e sarà essenziale anche per facilitare l'accesso al sito dove è prevista la realizzazione dell'arena che ospiterà le gare legate alle Olimpiadidel 2026". "La consegna del progetto da inviare al ministero della Transizione ecologica -avverte- è prevista per la prima settimana di ...

'Agenda sportiva da dare al Governo La mia posizione e quella del del Coni è che ci sia una persona, possibilmente con ministero e con portafoglio, in modo che possa direttamente portare risposte e ...Deloitte Italia affiancherà la Fondazione Milano Cortina 2026 in qualità di Partner per i Servizi Professionali nel percorso quadriennale che porterà il nostro Paese ad ospitare, dal 6 al 22 febbraio 2026 a Cortina d'Ampezzo, i XXV Giochi Olimpici Invernali. Il numero uno del Coni ha parlato dei Giochi del 2026 e non solo: grande entusiasmo anche per i mondiali femminili di volley e congratulazioni a Sofia Raffaeli.