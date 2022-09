Lecce, bambino di due anni ingerisce hashish in casa scambiandolo per una caramella: indagati i genitori (Di martedì 20 settembre 2022) I genitori del bambino di 2 anni che da giovedì 15 settembre è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce sono indagati. L’accusa ipotizzata è lesioni personali, ma non si esclude la riqualificazione del reato in lesioni come conseguenza di altro reato. Stando alle analisi del sangue svolte in questi giorni, il bambino ha ingerito hashish mentre giocava in casa probabilmente scambiandolo per una caramella in un momento di distrazione dei genitori. I primi sintomi li aveva accusati nella notte tra mercoledì e giovedì, al punto che i suoi genitori avevano deciso di avvertire la nonna. Arrivata la mattina dopo, si era accorta di come il bambino non rispondeva più agli ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Ideldi 2che da giovedì 15 settembre è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi disono. L’accusa ipotizzata è lesioni personali, ma non si esclude la riqualificazione del reato in lesioni come conseguenza di altro reato. Stando alle analisi del sangue svolte in questi giorni, ilha ingeritomentre giocava inprobabilmenteper unain un momento di distrazione dei. I primi sintomi li aveva accusati nella notte tra mercoledì e giovedì, al punto che i suoiavevano deciso di avvertire la nonna. Arrivata la mattina dopo, si era accorta di come ilnon rispondeva più agli ...

