(Di martedì 20 settembre 2022) «Ho sempre avuto fiducia in Marioe nella sua straordinaria capacità di analisi intellettuale». Così l’ex segretario di Stato americano Henry, oggi 99enne, ha voluto complimentarsi con il premier italiano uscente. La scorsa notte,ha ricevuto a New York il premio di “Statista dell’anno”. Tra i complimenti più calorosi ricevuti dal premier ci sono senz’altro le parole di, secondo cui«ha sempre dimostrato capacità, coraggio e visione, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio». L’ex segretario di Stato ha poi ricordato il loroin: «Era un volo in cui non si serviva cibo – ha spiegato-. Io mi ero portato deie ho ...

ziozetti : @Happy4Trigger Kissinger che premia Gramellini che racconta Marchionne? -

Open

L'ex segretario di Stato ha poi ricordato il loro primo incontro in aereo: "Era un volo in cui non si serviva cibo - ha spiegato- . Io mi ero portato dei panini e ho finito per ...E ancora più lusinghiere sono le parole di Henry: "Il suo coraggio e la sua visione ... Ma nell'incontro con il garante del M5S Beppe Grillo non parla di sondaggi e aspettative,il ... Kissinger racconta il primo incontro con Draghi: «Divisi con lui i miei panini in aereo» – Il video «Ho conosciuto Draghi quando viaggiavamo insieme sull’aereo di un amico comune che non teneva cibo sull’aereo e io, conoscendolo, portavo dei panini che ho condiviso con il ...Dialogo sì, come auspicato da Kissinger tra Stati Uniti e Cina per evitare un’escalation. Ma attenzione: le autocrazie “prosperano” davanti alle “esitazioni”. La ricetta del presidente del Consiglio ...