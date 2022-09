Guidonia Montecelio: per una notte capitale europea della boxe (Di martedì 20 settembre 2022) Guidonia. capitale della boxe europea per un giorno: sembra un sogno, ma è realtà! Il Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, il 5 ottobre prossimo, ospiterà l’incontro valevole per il titolo Unione europea categoria Pesi Massimi Leggeri di boxe. Sul ring salirà il pluricampione Guidoniano Luca D’Ortenzi che, finalmente, torna a giocarsi un titolo nella sua città. Il grande evento a Guidonia Montecelio L’evento è organizzato dalla Asd Accademia Pugilistica Roma Est, dal direttore sportivo Veruska Sirimarco con i maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, il cutMmn Valerio Fantauzzi e la BBT Production di Davide Buccioni. I dettagli sul match saranno svelati dagli organizzatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022)per un giorno: sembra un sogno, ma è realtà! Il Palazzetto dello Sport di, il 5 ottobre prossimo, ospiterà l’incontro valevole per il titolo Unionecategoria Pesi Massimi Leggeri di. Sul ring salirà il pluricampioneno Luca D’Ortenzi che, finalmente, torna a giocarsi un titolo nella sua città. Il grande evento aL’evento è organizzato dalla Asd Accademia Pugilistica Roma Est, dal direttore sportivo Veruska Sirimarco con i maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, il cutMmn Valerio Fantauzzi e la BBT Production di Davide Buccioni. I dettagli sul match saranno svelati dagli organizzatori ...

