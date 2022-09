Energia | Cingolani | ' 87 | 87% stoccaggio gas | obiettivo 92% per inverno più flessibile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Siamo all'87,87% di stoccaggi e ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%. Se si riuscisse a raggiungere il 92-93%... Servirebbe per avere inpiù flessibilità". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a margine dei lavori del Youth4Climate a New York, risponde ai cronisti circa il decreto ministeriale sul gas a prezzi calmierati per le imprese gasivore.