Elezioni, Conte: Letta inaffidabile, ha buttato a mare un’esperienza proficua (Di martedì 20 settembre 2022) “Non auguro a Enrico Letta di lasciare la segreteria del Pd, non lo auguro a nessuno, non mi permetto di entrare negli spazi di altre forze politiche, e addirittura star lì a immaginare un altro gruppo dirigente, dico però che con Letta non mi siederò più per una prospettiva di collaborazione politica, visto quello che ha fatto. Non c’è più nessun affidamento nei suo confronti, ha buttato a mare un’esperienza che era stata proficua”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha risposto, nel corso della registrazione di Fuori dal Coro che andrà in onda stasera su Retequattro, a una domanda sui rapporti con il segretario del Pd o suoi eventuali successori. Rapporti con il Pd nel futuro? “Diciamo – ha replicato l’ex presidente del Consiglio – che saremo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Non auguro a Enricodi lasciare la segreteria del Pd, non lo auguro a nessuno, non mi permetto di entrare negli spazi di altre forze politiche, e addirittura star lì a immaginare un altro gruppo dirigente, dico però che connon mi siederò più per una prospettiva di collaborazione politica, visto quello che ha fatto. Non c’è più nessun affidamento nei suo confronti, hache era stata”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ha risposto, nel corso della registrazione di Fuori dal Coro che andrà in onda stasera su Retequattro, a una domanda sui rapporti con il segretario del Pd o suoi eventuali successori. Rapporti con il Pd nel futuro? “Diciamo – ha replicato l’ex presidente del Consiglio – che saremo ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - davidallegranti : Calenda leader troppo emotivo, su questo può imparare da Renzi, che pensa già al dopo elezioni e ha scelto Conte co… - Maria_keepcalm : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” -