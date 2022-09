Chiusa per lavori la galleria Maivista: circolazione deviata e a senso unico alternato fino al 30 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Sedrina. Chiusa per dieci giorni la galleria Maivista a Botta di Sedrina. Gli operai sono al lavoro per conto dell’Anas da questa mattina alle 9, chiamati a provvedere alla messa in sicurezza della parete rocciosa che si trova sopra l’imbocco del tunnel. Lo scorso 20 luglio erano infatti caduti dei massi sulla strada provinciale 470 della Valle Brembana, la parete era stata assicurata in modo provvisorio, il materiale pericolante non ancora franato era stato rimosso e la galleria riaperta in giornata. Questo intervento invece sarà definitivo, ma per ultimarlo ci vorranno 10 giorni. Per consentire i lavori il tunnel quindi rimarrà chiuso dal 20 al 30 settembre dalle 9 alle 15 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 9 alle 13. Il sabato e la domenica invece resterà aperto. Il traffico ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Sedrina.per dieci giorni laa Botta di Sedrina. Gli operai sono al lavoro per conto dell’Anas da questa mattina alle 9, chiamati a provvedere alla messa in sicurezza della parete rocciosa che si trova sopra l’imbocco del tunnel. Lo scorso 20 luglio erano infatti caduti dei massi sulla strada provinciale 470 della Valle Brembana, la parete era stata assicurata in modo provvisorio, il materiale pericolante non ancora franato era stato rimosso e lariaperta in giornata. Questo intervento invece sarà definitivo, ma per ultimarlo ci vorranno 10 giorni. Per consentire iil tunnel quindi rimarrà chiuso dal 20 al 30dalle 9 alle 15 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 9 alle 13. Il sabato e la domenica invece resterà aperto. Il traffico ...

