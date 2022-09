Caso Richetti: "Vi state mettendo contro i poteri forti Attenti, lavoro per un giornale", i verbali di Rogati (Di martedì 20 settembre 2022) Continua a far discutere il Caso Matteo Richetti a pochi giorni dalle elezioni, accusato di molestie sessuali da una donna. la signora in questione, si è appreso ieri, si chiama Lodovica Mairé Rogati, 42 anni, attrice, ex modella e presidente di un’associazione contro la violenza sulle donne “Io non ci sto”. Il parlamentare di Azione - si legge su Repubblica - messo sotto accusa da un’inchiesta di Fanpage si dichiara innocente. Avrebbe abusato di questa donna nel suo ufficio vicino a palazzo Madama il 16 novembre del 2021. "Non ho fatto nulla" dice il politico. Messaggi ricattatori e a sfondo sessuale "mai scritti da Richetti e creati ad arte", fanno sapere dall’entourage del senatore. La donna (lo ha ribadito lei stessa ieri) non ha presentato nessun esposto. Anche Carlo Calenda, leader di Azione, ieri ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 settembre 2022) Continua a far discutere ilMatteoa pochi giorni dalle elezioni, accusato di molestie sessuali da una donna. la signora in questione, si è appreso ieri, si chiama Lodovica Mairé, 42 anni, attrice, ex modella e presidente di un’associazionela violenza sulle donne “Io non ci sto”. Il parlamentare di Azione - si legge su Repubblica - messo sotto accusa da un’inchiesta di Fanpage si dichiara innocente. Avrebbe abusato di questa donna nel suo ufficio vicino a palazzo Madama il 16 novembre del 2021. "Non ho fatto nulla" dice il politico. Messaggi ricattatori e a sfondo sessuale "mai scritti dae creati ad arte", fanno sapere dall’entourage del senatore. La donna (lo ha ribadito lei stessa ieri) non ha presentato nessun esposto. Anche Carlo Calenda, leader di Azione, ieri ...

CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - repubblica : Caso Richetti, la donna che accusa il senatore condannata in passato per calunnia e stalking - LaVeritaWeb : «Fanpage» denuncia un caso di abuso sessuale da parte di un senatore. Carlo Calenda cita il suo esponente, ma spieg… - Simone__S : RT @giangolz: Ultima riflessione sul caso #Richetti. Poi spero davvero si possa voltar pagina. Mi ha impressionato la assoluta irrazionalit… - dome2727 : RT @LaNotiziaTweet: Caso Richetti, chi è l’attrice che accusa il senatore di stalking: l’esponente di Azione si difende -