“Caduto nel vuoto l’ultimo tentativo di salvare la fiera di San Matteo, il Comune dice No” (Di martedì 20 settembre 2022) di Monica De Santis Hanno inviato ieri mattina una proposta alternativa per addivenire alla soluzione alla problematica inerente la mancata autorizzazione alla manifestazione “Antica fiera di San Matteo” XXIa edizione 2022, da svolgersi nel sottopiazza della Concordia, i rappresentanti dell’Anva?Confesercenti di?Salerno. Una proposta nella quale chiedevano l’autorizzazione a svolgere la fiera nella sola giornata del 21 settembre con il montaggio delle giostre e delle bancarelle il 20 e smontaggio il 22 settembre così da garantire alla festa del Santo Patrono le bancarelle, le giostre, insomma l’atmosfera di festa che manca da questa città da ben due anni. “Tutto questo non sarà possibile poiché ancora una volta si erge un muro davanti alla richiesta di lavoro da parte degli operatori, la scusa che non ci sono i tempi per poter far ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 settembre 2022) di Monica De Santis Hanno inviato ieri mattina una proposta alternativa per addivenire alla soluzione alla problematica inerente la mancata autorizzazione alla manifestazione “Anticadi San” XXIa edizione 2022, da svolgersi nel sottopiazza della Concordia, i rappresentanti dell’Anva?Confesercenti di?Salerno. Una proposta nella quale chiedevano l’autorizzazione a svolgere lanella sola giornata del 21 settembre con il montaggio delle giostre e delle bancarelle il 20 e smontaggio il 22 settembre così da garantire alla festa del Santo Patrono le bancarelle, le giostre, insomma l’atmosfera di festa che manca da questa città da ben due anni. “Tutto questo non sarà possibile poiché ancora una volta si erge un muro davanti alla richiesta di lavoro da parte degli operatori, la scusa che non ci sono i tempi per poter far ...

