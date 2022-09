Ve ne dovete annà Federico Fashion Style sbotta in tv

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 settembre 2022)di brutto. Alza la voce e non solo. Zeppe, paillettes e ciuffo di ordinanza, il famoso parrucchiere deve fare i conti con "Scherzi a Parte". La nuova edizione, condotta sempre da Enrico Papi, lo prende di mira: nel suo locale di Anzio, appena ristrutturato, arriva una ditta di autospurgo. Tubi, schiuma, sporcizia: il suo locale viene messo a soqquadro mentre lui si trova in viaggio da Firenze a Roma. Un'assistente lo avvisa. Si precipita ad Anzio e trova l'inferno: due operai stanno distruggendo il suo salone, una cliente con la tintura in testa fa le storie Instagram. "Questa è casa mia, a voi chi vi ha chiamato?", urlacontro i malcapitati della fittizia ditta Spurghissimi. "Prima di fare una cosa del genere serve un'autorizzazione. Avete 5 minuti per ...