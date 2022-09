Novità per la neonata abbandonata davanti all’ospedale dove è morto Carlo Acutis (Di lunedì 19 settembre 2022) La neonata ritrovata avvolta dalle coperte in una scatola, davanti al San Gerardo di Monza si chiamerà come l’infermiera che l’ha trovata. La neonata era avvolta da una copertina, posta in una scatola sul cofano di una macchina proprio di fronte all’ospedale, affinché qualcuno si prendesse cura di lei. Circa alle 5.30 del mattino del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 settembre 2022) Laritrovata avvolta dalle coperte in una scatola,al San Gerardo di Monza si chiamerà come l’infermiera che l’ha trovata. Laera avvolta da una copertina, posta in una scatola sul cofano di una macchina proprio di fronte, affinché qualcuno si prendesse cura di lei. Circa alle 5.30 del mattino del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

StefanoFeltri : Il caso #Richetti e la storia dell’attrice già condannata per calunnia: le novità e i protagonisti della storia nel… - LCuccarini : Ed eccoci qui, pronti e carichi per una nuova imperdibile stagione di @AmiciUfficiale. Come vedete vi aspettano del… - elenabonetti : Con #ItaliaSulSerio saremo la novità e la vera differenza della prossima legislatura, in grado di orientare l’azion… - ValentinaArrig8 : @hasellante Bene Nocc ?? Dai...non ho novità ma non demordo...per il lavoro...?????? Un abbraccio ?? Buona serata ?? Tvb ?? - silvionicolini : +++Nel piano del 2017 per la Regione Marche(da pag 159 a pag 168) erano previsti 277 interventi con una spesa di 37… -