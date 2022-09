Ghirelli: «In inverno gare di Serie C al mattino» (Di lunedì 19 settembre 2022) «In pieno inverno le gare in Serie C potrebbero essere anticipate ad orari mattutini. Questa ipotesi dipende dal prossimo consiglio di Lega». Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, durante la sua visita allo stadio di Potenza in cui ha assistito alla gara tra la squadra lucana ed il Foggia, valida per il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) «In pienoleinC potrebbero essere anticipate ad orari mattutini. Questa ipotesi dipende dal prossimo consiglio di Lega». Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco, durante la sua visita allo stadio di Potenza in cui ha assistito alla gara tra la squadra lucana ed il Foggia, valida per il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

