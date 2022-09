**Elezioni: Calenda, 'vittoria destra più piccola previsto, andranno in mille pezzi'** (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Salvini col suo 'credo'. Meloni che non si comporta da vincitrice e alza i toni a fine campagna elettorale. Sono entrambi unfit per governare il Paese ed entreranno in rotta di collisione". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. "La vittoria della destra sarà molto più piccola di quello che ci si aspetta e faranno fatica a fare un governo. Quella roba lì andrà in mille pezzi. Io penso che mancherà Fi perchè tanti ex-Fi scelgono noi e perchè ci sarà un crollo della Lega. Sono stato a Vicenza a Confindustria e lì la Lega ha avuto un crollo. Viene tenuta in vita dal rapporto con Zaia". Non votano Lega, ma votano Fdi? "No, io sono stato lì con Urso e non c'è stato paragone". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Salvini col suo 'credo'. Meloni che non si comporta da vincitrice e alza i toni a fine campagna elettorale. Sono entrambi unfit per governare il Paese ed entreranno in rotta di collisione". Così Carloa Metropolis sul sito di Repubblica. "Ladellasarà molto piùdi quello che ci si aspetta e faranno fatica a fare un governo. Quella roba lì andrà in. Io penso che mancherà Fi perchè tanti ex-Fi scelgono noi e perchè ci sarà un crollo della Lega. Sono stato a Vicenza a Confindustria e lì la Lega ha avuto un crollo. Viene tenuta in vita dal rapporto con Zaia". Non votano Lega, ma votano Fdi? "No, io sono stato lì con Urso e non c'è stato paragone".

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - fattoquotidiano : Elezioni: Calenda firma patto con Cna, poi scopre che lo ha fatto anche Salvini e richiede il foglio indietro – Vid… - PATRIZIA953 : RT @tempoweb: Caso #Richetti, #Calenda sbotta: “Operazione elettorale, dal #Pd campagna denigratoria” #azione #elezioni #19settembre #iltem… - tempoweb : Caso #Richetti, #Calenda sbotta: “Operazione elettorale, dal #Pd campagna denigratoria” #azione #elezioni… -