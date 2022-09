Criptovalute, calano le quotazioni ma le truffe non si fermano (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Le Criptovalute continuano a perdere valore (il Bitcoin ha perso in dieci mesi il 70% per cento dal picco di 64 mila dollari) ma questo non sembra fermare i truffatori. Anzi, se nel 2021 a livello globale le truffe hanno ‘reso’ ai loro autori circa 6,2 miliardi di dollari (+80% sull’anno precedente) quest’anno il valore potrebbe essere anche maggiore: come riporta il Financial Times nel Regno Unito le perdite registrate dall’osservatorio Action Fraud nei primi 8 mesi dell’anno sono del 25% superiori a quelle del 2021. Quanto all’Italia, nel 2021 sono state 3.500 le segnalazioni di operazioni sospette legate alle Criptovalute arrivate all’Uif, l’Ufficio di informazione finanziaria di Banca d’Italia. Ma il numero reale potrebbe essere più alto. In realtà, in particolare in Italia, le istituzioni hanno sempre mantenuto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Lecontinuano a perdere valore (il Bitcoin ha perso in dieci mesi il 70% per cento dal picco di 64 mila dollari) ma questo non sembra fermare i truffatori. Anzi, se nel 2021 a livello globale lehanno ‘reso’ ai loro autori circa 6,2 miliardi di dollari (+80% sull’anno precedente) quest’anno il valore potrebbe essere anche maggiore: come riporta il Financial Times nel Regno Unito le perdite registrate dall’osservatorio Action Fraud nei primi 8 mesi dell’anno sono del 25% superiori a quelle del 2021. Quanto all’Italia, nel 2021 sono state 3.500 le segnalazioni di operazioni sospette legate allearrivate all’Uif, l’Ufficio di informazione finanziaria di Banca d’Italia. Ma il numero reale potrebbe essere più alto. In realtà, in particolare in Italia, le istituzioni hanno sempre mantenuto ...

