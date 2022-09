(Di lunedì 19 settembre 2022) Paolatorna il 21 settembre su Sky Cinema e in streaming su Now nei panni di "", il personaggio creato dalla scrittrice Alicia Giménez-Bartlett. Dopo il grandissimo successo della prima stagione arrivano quattro nuove storie, sempre dirette da Maria Sole Tognazzi. E l'ispettriceDelicato avrà di nuovo al suo fianco il vice Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi. La loro sintonia è sempre maggiore ed entrambi si trasformano. Paolaracconta: "Hanno un rapporto d'amore, questo è un rapporto d'amore secondo me. Un rapporto d'amore non definibile nella convenzione del rapporto amoroso di coppia. E' l'incontro di due solitudini. Arrivano dei nuovi stimoli amorosi, soprattutto per Monte, e questo destabilizza un po' il loro rapporto, perché loro si sono accomodati su una certezza, che ...

Cortellesi: torno con "Petra", una donna che vorrei come amica Roma, 19 set. (askanews) - Paola Cortellesi torna il 21 settembre su Sky Cinema e in streaming su Now nei panni di "Petra", il personaggio creato dalla scrittrice Alicia Giménez-Bartlett. Dopo il gran ...