Canottaggio, Mondiali 2022: l’Italia piazza quattro equipaggi in finale (Di lunedì 19 settembre 2022) Seconda giornata dei Mondili Senior di Canottaggio e paraCanottaggio, disputatasi a Racice, in Repubblica Ceca. Sessione mattutina che ha visto in gara dodici equipaggi italiano: otto nelle batterie e quattro nelle preliminary race. Il bilancio conta quattro barche in finale, quattro in semifinale e quattro ai ripescaggi. Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno vinto nel quattro di coppia maschile, la prima serie 5’43?94, approdando in semifinale. Alice Codato e Linda De Filippis invece, nel due senza femminile si sono posizionate in terza posizione nella prima serie in 7’16?09 , staccando il pass per le semifinali. Il quattro di coppia femminile ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Seconda giornata dei Mondili Senior die para, disputatasi a Racice, in Repubblica Ceca. Sessione mattutina che ha visto in gara dodiciitaliano: otto nelle batterie enelle preliminary race. Il bilancio contabarche inin semiai ripescaggi. Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno vinto neldi coppia maschile, la prima serie 5’43?94, approdando in semi. Alice Codato e Linda De Filippis invece, nel due senza femminile si sono posizionate in terza posizione nella prima serie in 7’16?09 , staccando il pass per le semifinali. Ildi coppia femminile ...

sportface2016 : #Canottaggio, #Mondiali2022: l’#Italia piazza quattro equipaggi in finale - OA_Sport : Buono il bilancio azzurro nella sessione mattutina della seconda giornata di gare - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Gian Filippo Mirabile è in finale nel pararowing! - #Canottaggio… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata con 14 equipaggi azzurri impegnati! Esordio del paracanottaggio - Sevenpress : Canottaggio, Racice: buon avvio dell’Italremo ai Mondiali Assoluti -