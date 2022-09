Calcio: Cobolli Gigli, 'con Monza sconfitta scottante, tocca ad Agnelli gestire crisi Juve' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Quella contro il Monza per la Juventus "è stata una scottante sconfitta. Ora ci vuole una società che abbia l'autorevolezza di prendere in mano la situazione e gestirla: ma non so se all'interno della società ci sia questa autorevolezza". Lo dice all'Adnkronos l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. "La settimana scorsa l'ingegner Elkann -prosegue- ha espresso la sua fiducia nei confronti del cugino, Andrea Agnelli. E allora dev'essere lui a gestire la crisi, è la persona che incarna l'autorevolezza societaria ed è membro della famiglia proprietaria della maggioranza del club". Mentre "cambiare allenatore è sempre la soluzione più semplice. Per esempio il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Quella contro ilper lantus "è stata una. Ora ci vuole una società che abbia l'autorevolezza di prendere in mano la situazione e gestirla: ma non so se all'interno della società ci sia questa autorevolezza". Lo dice all'Adnkronos l'ex presidente dellantus Giovanni. "La settimana scorsa l'ingegner Elkann -prosegue- ha espresso la sua fiducia nei confronti del cugino, Andrea. E allora dev'essere lui ala, è la persona che incarna l'autorevolezza societaria ed è membro della famiglia proprietaria della maggioranza del club". Mentre "cambiare allenatore è sempre la soluzione più semplice. Per esempio il ...

