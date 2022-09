padovesi58a : Borsa: Milano riduce il calo (-0,6%), pesano Saipem ed Eni - fisco24_info : Borsa: Milano riduce il calo (-0,6%), pesano Saipem ed Eni: Spread sale a 227,5 punti, nuovo scivolone di Mps - ansa_economia : Borsa: Europa cede con futures Usa, attesa per Fed, Milano -1%. Londra chiusa per lutto, spread sale a 227 punti, c… - ansa_economia : Borsa: Milano amplia il calo (-0,9%), pesano Saipem e Banco. Spread stabile a 226 punti, calo greggio e gas pesano… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Milano apre negativa, dopo i primi scambi Ftse Mib perde oltre l'1% -

Agenzia ANSA

Riduce il calo Piazza Affari dopo oltre un'ora e mezza di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 21.970 punti mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 227,4 punti, con il ...aumentano, su base annua, dell'8,3%, in accelerazione rispetto al trimestre precedente (era +6,4%) con un'impennata dei prezzi per le abitazioni nuove (+16,9%). Segue Roma dove si evidenzia ... Borsa: Milano apre in calo, -0,35% (ANSA) - MILANO, 19 SET - Riduce il calo Piazza Affari dopo oltre un'ora e mezza di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 21.970 punti mentre ...Fiera Milano è uno dei pochi titoli a Piazza Affari a essere impostato al rialzo nonostante il mercato sia al ribasso.