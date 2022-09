Sabrina Ferilli, lo sfogo choc: «Le donne come mammiferi, che pena». Cos’è accaduto (Di domenica 18 settembre 2022) Sabrina Ferilli non ci sta. La nuova stretta sull’aborto imposta da Orban in Ungheria provoca la reazione social dell’attrice romana che si scaglia contro le nuove decisioni. In Ungheria, infatti, prima di abortire le donne saranno obbligate ad ascoltare il battito cardiaco del feto e la Ferilli sbotta su Instagram. Lo sfogo social Sabrina Ferilli, appresa la notizia, si scaglia contro la decisione di Viktor Orban: «La nostra utilità è solo nel procreare. come un mammifero qualsiasi». In una storia su Instagram l’attrice si dimostra, ancora una volta, molto vicina e attenta a un tema delicato come quello dell’aborto. E senza nessuna paura di esternare la sua rabbia scrive il suo pensiero a riguardo, in uno sfogo che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 18 settembre 2022)non ci sta. La nuova stretta sull’aborto imposta da Orban in Ungheria provoca la reazione social dell’attrice romana che si scaglia contro le nuove decisioni. In Ungheria, infatti, prima di abortire lesaranno obbligate ad ascoltare il battito cardiaco del feto e lasbotta su Instagram. Losocial, appresa la notizia, si scaglia contro la decisione di Viktor Orban: «La nostra utilità è solo nel procreare.un mammifero qualsiasi». In una storia su Instagram l’attrice si dimostra, ancora una volta, molto vicina e attenta a un tema delicatoquello dell’aborto. E senza nessuna paura di esternare la sua rabbia scrive il suo pensiero a riguardo, in unoche ...

