Monza-Juventus 1-0 | la gioia di Berlusconi | “Finalmente una grande vittoria”

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo un avvio di stagione molto complicato, ilpuòsorridere. Nel match della settima giornata di Serie A 2022/2023, al Brianteo contro la, è infatti arrivata la prima storicadel club nella massima serie. Decisiva una rete di Gytkjaer, che ha regalato al tecnico Raffaele Palladino un esordio indimenticabile. Chi non ha perso occasione per festeggiare è stato il presidente Silvio, che su Twitter ha scritto: “Evviva eunapartita e un. Forza #, forza Italia!“. Evviva eunapartita e un. Forza #, forza Italia! ...

Gazzetta_it : Juve, patto con Di Maria: titolare a Monza e poi va con l'Argentina - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - drip_2_hard_ : RT @pisto_gol: Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è la pietra… - mr_meco : ++ ultim’ora ++ Laura Pausini mette fine alle polemiche e canta “Allegri Ciao” #BellaCiao #Juventus #AllegriOut #MonzaJuventus #Monza -

... ultimo dei quali il pareggio per 2 - 2 rimediato sul campo dellacon finale al ... I salentini vengono dal pareggio casalingo per 1 - 1 contro ile in classifica sono diciassettesimi a ......00 Bologna - Fiorentina 2 - 1 15:00 Lecce -1 - 1 15:00 Sassuolo - Udinese 1 - 3 18:00 Lazio - Verona 2 - 0 20:45- Salernitana 2 - 2 MOTORI - FORMULA 1 15:00 GPItalia BASKET - ...MONZA (ITALPRESS) – La prima vittoria del Monza arriva nel modo più incredibile, come se fosse un sogno: i brianzoli strappano i primi tre punti in Serie A della loro storia contro la Juventus, ...Di Maria autore di un bruttissimo gesto si fa espellere in Monza-Juventus, l'argentino finisce nel mirino delle critiche ...