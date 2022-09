(Di sabato 17 settembre 2022) Kiev –il, l’elemosiniere del. Il portorato, che in questi giorni, per volere del Pontefice, si trova a Zaporizhia per portareumanitari alla popolazione, è rimasto coinvolto in un “attacco” armato. Come si legge su Vatican News,, insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e accompagnato da un soldato, ha caricato il suo pulmino di viveri e si è inoltrato dove “oltre ai soldati non entra più nessuno” perché i colpi si fanno più fitti. È proprio lì che la gente ha più bisogno e aspetta una mano amica,e viveri. E proprio lì, la guerra lo ha toccato da vicino. Alla seconda delle tappe previste, prosegue il sito di informazione della Santa Sede, è accaduto che il gruppo è stato ...

LICIO15 : Ucraina, spari contro convoglio elemosiniere del Papa: 'Sta bene' - - elizabethmaci : RT @nelloscavo: +++ #Ucraina. La disperata fuga a #Odessa di #OlexandrKorniakov +++ Il fotoreporter ricercato a causa delle immagini che pr… - AdamKowalik : RT @TV2000it: ??#Ucraina | Spari contro convoglio dell'elemosiniere di #PapaFrancesco card. Konrad #Krajewski in missione sul fronte di gue… - ilfaroonline : Ucraina, spari contro il cardinal Krajewski: portava gli aiuti del Papa - BreviariumEU : RT @TV2000it: ??#Ucraina | Spari contro convoglio dell'elemosiniere di #PapaFrancesco card. Konrad #Krajewski in missione sul fronte di gue… -

Corriere della Sera

Il cardinale era già stato inaltre tre volte da quando e' iniziata la guerra, l'ultima colta ad aprile per celebrare i riti della Settimana Santa per i cattolici del Paese e per pregare ...Leggi anche, orrore a Izyum: intera famiglia in fossa comune, Zelensky: "A Izyum crimini Russia come a Bucha", Biden a Putin: "Non usare armi nucleari, risposta sarebbe ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Spari sul convoglio dell’elemosiniere del Papa. Sta bene: «Non... L'inviato del Papa in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è stato coinvolto in una sparatoria mentre si trovava insieme a ...Città del Vaticano – Don Corrado Kraiewski, l'elemosiniere di Papa Francesco, stavolta ha avuto paura. «Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove ...