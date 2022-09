Milan-Napoli, salti di gioia per il tecnico: la notizia è ufficiale (Di sabato 17 settembre 2022) Domani sera Milan e Napoli si sfideranno in un importantissimo scontro diretto, ma per uno dei due tecnici c’è già una notizia ufficiale. Dopo le due gare vinte in Champions League contro la Dinamo Zagabria e Glasgow Rangers, Milan e Napoli si sfideranno domani sera a San Siro nel big match della settima giornata di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 settembre 2022) Domani serasi sfideranno in un importantissimo scontro diretto, ma per uno dei due tecnici c’è già una. Dopo le due gare vinte in Champions League contro la Dinamo Zagabria e Glasgow Rangers,si sfideranno domani sera a San Siro nel big match della settima giornata di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Milan-#Napoli no Var ??La #Lazio rimborsa i tifosi ??#Davis, l… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show alla vigilia di Milan… - G13Giuliano : RT @Paolismo_1: Milan - Napoli. Voi avete paura? Premetto che io non sono scaramantico. Per me li ariamo. Li facciamo tornare sulla terra.… -