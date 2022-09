Massimo Mauro esclusivo: 'Il Var va cambiato così' (Di sabato 17 settembre 2022) A proposito, invito chi posta messaggi sul mio proflo Instagram a evitare di farlo, tanto i negativi quanto i positivi io non li leggo proprio. Tutta fatica sprecata, tempo sottratto agli affetti" ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 settembre 2022) A proposito, invito chi posta messaggi sul mio proflo Instagram a evitare di farlo, tanto i negativi quanto i positivi io non li leggo proprio. Tutta fatica sprecata, tempo sottratto agli affetti" ...

GoalItalia : Massimo Mauro non si risparmia ?? - sportmediaset : ??Massimo #Mauro, durante la puntata di @PressingReal del lunedì, dice la sua sul Var e sull'introduzione della tecn… - forumJuventus : Massimo Mauro: 'VAR introdotto per impedire alla Juve di continuare a vincere' ?? - Domenic08275005 : @GoalItalia Quindi, a parte il foglio rosa che non fa più notizia, sembra che Massimo Mauro, amico tramite pressing… - mauro_fantozzi : RT @ilruttosovrano: Non si può pretendere troppo da Giorgia Meloni, per lei vincere le elezioni è il massimo della democrazia, poi dopo puo… -