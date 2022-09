Iran, due attiviste Lgbt condannate a morte: Amnesty lancia l'appello per la loro liberazione (Di sabato 17 settembre 2022) Zahra Sedighi Hamedani ed Elham Chubdar sono state mandate al patibolo dal tribunale di Urmia per aver 'promosso l'omosessualità e la corruzione sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 settembre 2022) Zahra Sedighi Hamedani ed Elham Chubdar sono state mandate al patibolo dal tribunale di Urmia per aver 'promosso l'omosessualità e la corruzione sulla ...

