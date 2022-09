Coppa Davis, Italia-Usa molto probabile ai quarti. Sorpresa Olanda (Di sabato 17 settembre 2022) Una bella Sorpresa a Glasgow. Nella sfida tra Olanda e Stati Uniti, valida per il Gruppo D della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis, si è venuta a creare una situazione inattesa, ovvero il successo degli arancioni. Contrariamente alle aspettative, la compagine statunitense ha subito due sconfitte nei due singolari e di conseguenza terminerà al secondo posto in questo raggruppamento. Tommy Paul (n.29 del ranking) è stato superato da Tallon Griekspoor (n.48 del ranking) per 7-5 7-6 (3) e Botic van de Zandschulp (n.35 ATP) si è tolto la soddisfazione di battere il n.12 del mondo Taylor Fritz per 6-4 7-6 (3). E questo cosa potrebbe comportare? Gli USA nei fatti sono comunque qualificati, ma giungendo secondi rischiano di incrociare l’Italia. Gli azzurri hanno grosse possibilità di terminare in testa ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Una bellaa Glasgow. Nella sfida trae Stati Uniti, valida per il Gruppo D della fase a gironi delle Finali di, si è venuta a creare una situazione inattesa, ovvero il successo degli arancioni. Contrariamente alle aspettative, la compagine statunitense ha subito due sconfitte nei due singolari e di conseguenza terminerà al secondo posto in questo raggruppamento. Tommy Paul (n.29 del ranking) è stato superato da Tallon Griekspoor (n.48 del ranking) per 7-5 7-6 (3) e Botic van de Zandschulp (n.35 ATP) si è tolto la soddisfazione di battere il n.12 del mondo Taylor Fritz per 6-4 7-6 (3). E questo cosa potrebbe comportare? Gli USA nei fatti sono comunque qualificati, ma giungendo secondi rischiano di incrociare l’. Gli azzurri hanno grosse possibilità di terminare in testa ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - FiorinoLuca : Le squadre già qualificate per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga: ITALIA ???? OLANDA ???? GERMANIA ???? STATI UN… - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - OA_Sport : #DAVISCUP Usa ko contro l'Olanda e nei quarti probabile l'incrocio con l'Italia a Malaga - dyega17 : Siamo fuori della Coppa (Davis) -