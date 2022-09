Travolto da lastra ferro, muore 18enne in stage aziendale (Di venerdì 16 settembre 2022) Un altro diciottenne, studente in stage lavorativo, si aggiunge alla terribile serie dei giovani morti in fabbrica. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, all'interno della Bc Service, un'azienda ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 settembre 2022) Un altro diciottenne, studente inlavorativo, si aggiunge alla terribile serie dei giovani morti in fabbrica. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, all'interno della Bc Service, un'azienda ...

fanpage : Ancora un terribile incidente sul lavoro, ancora una volta è un ragazzo giovanissimo a perdere la vita. Aveva 18 an… - Avvenire_Nei : Venezia. Studente in 'alternanza' muore in fabbrica, travolto da una lastra di ferro - GallieraEttore : Incidenti sul lavoro, morto a Venezia operaio 18enne travolto da una lastra: era in stage - Il Fatto Quotidiano - annamar_65 : RT @BracaliM: Incidenti sul lavoro, morto a Venezia operaio 18enne travolto da una lastra: era in stage - LauraIncantalup : L’unica forza politica che vuole abolire la buona scuola è l’ Unione Popolare -