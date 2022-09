SPRAR di Roccamena | il dep Alessandro Pagano Lega presenta interrogazione parlamentare

(Di venerdì 16 settembre 2022) È statata ieri dal deputatodellaunascritta per chiedere al Ministro dell’interno delucidazioni inerenti la gestione dello“La mano di Francesco” di. L’ente della provincia di Palermo appartiene al “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”. Il centro d’accoglienza, che da qualche anno accoglie una trentina di migranti tra i quali giovani donne e bambini, era salito alle cronache in seguito all’indagine scoppiata a luglio che aveva coinvolto la sua presidente, Monica Torregrossa, che era finita ai domiciliari. L’inchiesta ipotizzava l’esistenza di una rete di sfruttamento delle nigeriane accolte nei centri di accoglienza.già nel giugno del 2020 (seduta n 361), ...

PalermoToday

Soprattutto se pensiamo a ciò che è successo recentemente, con l'arresto della moglie del maresciallo, per la gestione dellodie il presidente del consiglio comunale (ed ex sindaco) ...Il deputato leghista Alessandro Pagano , nel 2020, aveva chiesto in un'interrogazione parlamentare alla Lamorgese, se allodici si trovasse di fronte ad un caso di 'parentopoli' . ... Presunto caso "parentopoli" allo Sprar di Roccamena, la storia sbarca in Parlamento