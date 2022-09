Long live The Crown: il ritratto che rende umana una regina (Di venerdì 16 settembre 2022) La controversa The Crown, che da anni fa infuriare la famiglia reale, continuerà a sopravvivere nonostante la morte della regina. Ma nel nostro immaginario, quasi sembra impossibile pensare The Crown senza Elisabetta II. Elisabetta II è entrata nella cultura pop con una miscela (quasi) perfetta di novità conservatrice, patriottismo e autoironia. È parte delle nostre storie, perché è stata lei stessa storia. E mai come The Crown, una serie aveva contribuito a plasmare l’idea del pubblico della regina. The Crown: la serie tv da 21 Emmy e il dramma di una regina Netflix The CrownInutile dire quanti Emmy abbia vinto, quanto successo abbia avuto in tutto il mondo. The Crown è entrato tra le mura top secret di Buckingham Palace e ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) La controversa The, che da anni fa infuriare la famiglia reale, continuerà a sopravvivere nonostante la morte della. Ma nel nostro immaginario, quasi sembra impossibile pensare Thesenza Elisabetta II. Elisabetta II è entrata nella cultura pop con una miscela (quasi) perfetta di novità conservatrice, patriottismo e autoironia. È parte delle nostre storie, perché è stata lei stessa storia. E mai come The, una serie aveva contribuito a plasmare l’idea del pubblico della. The: la serie tv da 21 Emmy e il dramma di unaNetflix TheInutile dire quanti Emmy abbia vinto, quanto successo abbia avuto in tutto il mondo. Theè entrato tra le mura top secret di Buckingham Palace e ha ...

