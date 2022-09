Incidente sul lavoro, stagista 18enne muore schiacciato da lastra metallo (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Incidente sul lavoro in un’azienda che produce stampi per materie plastiche a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Un giovane stagista 18enne è morto schiacciato da una lastra di metallo. Sul posto i Carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto, insieme con lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria locale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) –sulin un’azienda che produce stampi per materie plastiche a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Un giovaneè mortoda unadi. Sul posto i Carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto, insieme con lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti didell’Azienda sanitaria locale. L'articolo proviene da Italia Sera.

