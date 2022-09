Gli ospiti del ritorno di Verissimo. Aprono Can Yaman e la Chillemi, domenica Romina Power con le figlie (Di venerdì 16 settembre 2022) Chillemi, Yaman (Us) Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per lo start della nuova edizione di Verissimo, al via sabato 17 e domenica 18 settembre alle 16:30 su Canale 5, la padrona di casa ospiterà volti noti in compagnia dei loro partner professionali o privati. Attesi nella prima puntata, Can Yaman e Francesca Chillemi, pronti al lancio della fiction Viola come il Mare. Sempre domani il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio Evans parleranno della battaglia contro la malattia che hanno combattuto insieme. Prima volta insieme in tv per la nuova coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Interverranno domenica. Al debutto prefestivo spazio poi alle unioni sentimentali, con Enrico Brignano e la moglie Flora ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 settembre 2022)(Us) Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per lo start della nuova edizione di, al via sabato 17 e18 settembre alle 16:30 su Canale 5, la padrona di casa ospiterà volti noti in compagnia dei loro partner professionali o privati. Attesi nella prima puntata, Cane Francesca, pronti al lancio della fiction Viola come il Mare. Sempre domani il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio Evans parleranno della battaglia contro la malattia che hanno combattuto insieme. Prima volta insieme in tv per la nuova coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Interverranno. Al debutto prefestivo spazio poi alle unioni sentimentali, con Enrico Brignano e la moglie Flora ...

