Draghi | “Le sanzioni alla Russia funzionano | c’è chi parla di nascosto con Mosca e vuole toglierle” No a un secondo mandato

davcarretta : Draghi su Salvini: “c’è quello che ama i russi alla follia, vuole togliere le sanzioni, parla tutti giorni di nasco… - GiovaQuez : Draghi: 'C'è chi parla di nascosto con i russi, chi vuole togliere le sanzioni'. Coff coff #Ukraine - pietroraffa : == #Draghi:'Non condivido quelli che dicono che il Pnrr va male, che c’è quello che non vuole le sanzioni, che parl… - nicvaccani : RT @lucianocapone: 'Le sanzioni funzionano. La propaganda russa dice che non funzionano, ma non è vero. Bisogna continuare su quel fronte.… - mau760 : RT @davcarretta: Draghi su Salvini: “c’è quello che ama i russi alla follia, vuole togliere le sanzioni, parla tutti giorni di nascosto con… -

La Truss non sembra intenzionata né a rivedere la politica delle, né a varare un piano di ... Nel nostro paese i potenti sono molto tutelati, vedi, per esempio, l'emendamento a firma, ...Per lealla Russiasi riferisce a Salvini: 'Il governo su questo non condivide' la posizione del leader della Lega, Matteo Salvini. 'Lefunzionano, la propaganda russa ha ...I 150 euro andranno a lavoratori, pensionati e autonomi sotto i 20 mila euro di reddito. Prestiti a tassi calmierati per le bollette delle imprese. Entra la ...Il Carroccio: «Dal governo forzatura sulle concessioni». Ma Garavaglia non firma i decreti attuativi. Il leader leghista: «I fondi russi non ci riguardano. Aspetto le scuse di Letta, Conte, Renzi e co ...