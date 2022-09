Covid, Iss: Omicron al 100%, predominante la sottovariante BA.5 (Di venerdì 16 settembre 2022) In Italia il 6 settembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante. Sono i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Iss e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) In Italia il 6 settembre scorso la varianteaveva una prevalenza stimata al, con laBA.5 largamente. Sono i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Iss e ...

