Cassinone | il cavalcavia avrà un camminamento pedonale in sicurezza | c’è l’accordo con la Società Autostrade

(Di venerdì 16 settembre 2022) Seriate. Si è svolto giovedì (15 settembre) il sopralluogo tra i tecnici diper l’Italia e del Comune di Seriate per definire i dettagli della fase conclusiva delle lavorazioni sul. Tra gli interventi previsti è stata confermata anche la realizzazione di un nuovo cordolo. Il cronoprogramma dei lavori definito durante l’incontro dei tecnici ha pertanto confermatoraggiunto tra il sindaco Cristian Vezzoli e la Direzione di Tronco di Milano di. Grazie al confronto favorito dal Comune di Seriate e alla disponibilità di Aspi, sulsarà realizzato un cordolo largo 1,5 metri che delimiterà la carreggiata, in modo da mantenere la continuità del percorsoa monte e a valle del ...

L'Eco di Bergamo

Il sopralluogo. Trovato l’accordo con Autostrade per l’Italia. Sarà realizzato un cordolo largo 1,5 metri che delimiterà la carreggiata, in modo da mantenere la continuità del percorso pedonale a mont ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...