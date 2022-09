Atletica | Jacobs e Tamberi in nomination per l' atleta europeo 2022

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Negli Oscar dell'europea, l'Italia può vantare due ‘attori protagonisti' in. La European Athletics ha ufficializzato le dieci candidature maschili per l'dell'Anno: tra loro, gli azzurri Marcelle Gianmarco, straordinari interpreti a suon di medaglie e trionfi nonostante le difficoltà che entrambi hanno incontrato sul proprio percorso. Gli eroi di Tokyo sono in corsa anche quest'anno per il premio più ambito dei Golden Tracks, la cerimonia che si terrà il 22 ottobre a Tallinn, in Estonia, e che celebrerà la stagione premiando le stelle che si sono maggiormente distinte. Sui profili social della EA (Instagram, Facebook, Twitter) è stato lanciato il sondaggio online che andrà a pesare per un quarto sul voto ...

Agenzia ANSA

... l'è radicata in Sicilia in generale e a Palermo in particolare " ha affermato Stefano Mei, presidente della Fidal - . Ieri ero a Caorle per vedere l'esibizione di Marcell, sulla ...Ultimo atto della stagione di Marcell. Una stagione non semplice per i vari infortuni ma coronata comunque dal titolo mondiale ... "È qualcosa di incredibile e unico, portare l'fuori ... Atletica: atleta europeo 2022, nomination a Jacobs e Tamberi Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Negli Oscar dell'atletica europea, l'Italia può vantare due 'attori protagonisti' in nomination. La European Athletics ha ufficializzato le dieci candidature maschili per ...