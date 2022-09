Xi a Putin | disposti a fornire un forte sostegno reciproco | Von der Leyen | dare carri armati a Kiev | Papa | invio di armi? Difendersi è

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il G7 condanna Mosca: 'Saldi in impegno sulle sanzioni'. Incontro in Uzbekistan tra i presidenti di Russia e ...

Il G7 condanna Mosca: 'Saldi in impegno sulle sanzioni'. Incontro in Uzbekistan tra i presidenti di Russia e ...Il presidente Xi Jinping, incontrando a Samarcanda la controparte russa Vladimir, ha detto - nel resoconto dei media ufficiali - che le due parti dovrebbero rafforzare coordinamento e ...Al vertice di Samarcanda i due leader promettono di lavorare insieme «da grandi potenze responsabili» per un nuovo equilibrio mondiale. La Cina chiede «stabilità contro il caos» ...Putin sta perdendo la guerra in Ucraina e non ha più la cassa di petrolio e gas per riarmarsi. L'editoriale di Roberto Napoletano ...