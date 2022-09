WhatsApp Beta ci svela come si potranno lanciare i sondaggi (Di giovedì 15 settembre 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di WhatsApp Beta per Android: si tratta della versione 2.22.20.11 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 15 settembre 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione diper Android: si tratta della versione 2.22.20.11 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : WhatsApp Beta ci svela come si potranno lanciare i sondaggi - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp Beta anticipa una nuova funzione relativa ai backup #Android #App #Backup #Comunicazione #GoogleDrive #Innovazioni #… - crazyoctopus5 : RT @techworldaleant: #WhatsApp beta for Android 2.22.20.11 In fase di sviluppo la possibilità di creare sondaggi in chat - techworldaleant : #WhatsApp beta for Android 2.22.20.11 In fase di sviluppo la possibilità di creare sondaggi in chat… - DarioMassi : #WhatsApp, in arrivo una seconda opzione per importare i #backup -